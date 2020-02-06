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Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии за год выросла на 10,2%

Среднемесячная зарплата в регионе составляет чуть больше 27 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Кабардино-Балкарии с января по ноябрь 2019 года выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата [включая организации малого предпринимательства] в январе-ноябре 2019 года, без выплат социального характера, сложилась в размере 27207,6 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 10,2%", - говорится на сайте. При этом отмечается, что размер начисленной реальной средней заработной платы увеличился на 4,9%.

Согласно статистике, самый высокий размер заработной платы за этот период отмечен в организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, а самый низкий - у работников, занимающихся административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами.

В органах службы занятости населения КБР к концу декабря 2019 г. было официально зарегистрировано 7,4 тыс. безработных, а право на получение пособия по безработице имели 6,3 тыс. человек, говорится на сайте.

Ранее в Министерстве труда и социального развития региона сообщали, что власти КБР рассчитывают на рост к концу 2019 года среднего по республики уровня зарплаты до 27350 рублей.

В июле 2019 года врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, Коков сообщил о росте в строительной сфере, розничной торговле и туризме.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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