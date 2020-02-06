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Reuters: BP ищет покупателя ее доли в газоперерабатывающем заводе в Алжире

Компания вынуждена начать поиск после провала переговоров с "Роснефтью"

ТАСС, 6 февраля. Британская нефтегазовая компания BP ведет поиск потенциальных покупателей ее доли в газоперерабатывающем заводе в Алжире после провала переговоров с "Роснефтью". Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

BP рассчитывает выручить около $2 млрд от продажи доли в 45,89% в газовом комплексе в Ин-Аменас, который подвергся атаке террористов в 2013 года. Будущая сделка станет частью программы избавления от активов на сумму в $15 млрд, которая должна быть реализована к середине 2021 года.

Провал переговоров с "Роснефтью", 19,75% акций которой принадлежит BP, отчасти произошел из-за нежелания норвежской Equinor сотрудничать с российской компанией, которая находится под санкциями США, отмечает агентство.

Теги
АлжирВеликобританияРоссия
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