Объем производства сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии в 2019 году вырос на 5%

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за прошлый год составил 5% к уровню 2018 года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона за январь-декабрь 2019 года, опубликованном на сайте управления Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составил 54,1 млрд рублей, или 105% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года", - говорится в докладе. Производство продукции растениеводства увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 5,8%, животноводства - на 4%.

В 2019 году в хозяйствах всех категорий зерна было намолочено на 0,7% больше, сбор картофеля увеличился на 7,2%, плодов и ягод собрано больше на 35,9%. Отмечается, что семян подсолнечника получено на 20,7% меньше, а овощей меньше на 14% - за счет сокращения посевных площадей и снижения урожайности.

Увеличилось и поголовье крупного рогатого скота. Так, на 1 января 2020 г.ода зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота на 1,3%, свиней - на 2,6%, овец и коз - на 0,6%.

Ранее в министерстве сельского хозяйства региона ТАСС сообщали, что на 2,4 тыс. га больше орошаемых земель, чем за предыдущие пять лет, введут пользование в Кабардино-Балкарии в 2019 году. Мероприятия по увеличению площади орошаемых территорий проводятся в том числе и по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5% от площади всей пашни). Протяженность оросительной системы достигает 3 тыс. 77 км.