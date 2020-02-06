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Инвестиции в развитие ж/д транспорта Ростовской области составят около 11 млрд рублей

Средства направят в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на территории Ростовской области в 2020 году планируется направить около 11 млрд рублей, следует из сообщения РЖД.

В 2019 году в рамках проектов обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна в Ростовской области построено почти 18 км вторых путей на участке Забытый - Поливянский. Выполнена реконструкция 95 км железнодорожных путей.

Всего за последние пять лет в развитие железнодорожного транспорта Ростовской области инвестировано более 42 млрд рублей.
 

Теги
РоссияРостовская область
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