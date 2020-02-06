Капитализация Saudi Aramco упала до минимума на фоне ситуации с коронавирусом

ТАСС, 6 января. Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов в четверг опустились до 33,5 риала за штуку ($8,93), что является минимальным уровнем с начала обращения на бирже после IPO в декабре 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Tadawul.

На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за штуку ($10,3), что тогда приблизило капитализацию компании к $2 трлн. При текущей цене акции капитализации компании снизилась до $1,78 трлн.

С середины января котировки акций компании на бирже постепенно снижаются. Сначала фактором выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сегодня тревожным фактором для рынка нефти выступает эпидемия пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, в Китае.

"Для Aramco коронавирус - это двойной удар. Дело не только в низких ценах на нефть, но и вероятном снижении добычи в ОПЕК+, которое, наверняка, снова будет происходить главным образом за счет Саудовской Аравии", - объяснил директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.