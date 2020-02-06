Потребители смогут обращаться к финомбудсмену через портал госуслуг

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного начнет получать обращения потребителей по решению споров имущественного характера через единый портал госуслуг, это расширит возможности потребителей. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы Ольга Крайнова.

Это предусмотрено проектом постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Мы уверены, что реализация проекта постановления существенно расширит возможности потребителей финансовых услуг по обращению финансовому уполномоченному", - сказала Крайнова.

Служба финомбудсмена уже получила 91,539 тыс. обращений за семь месяцев действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями.

С 1 июня 2019 года действует обязательный досудебный порядок рассмотрения споров по ОСАГО и каско: до подачи иска в суд недовольный возмещением гражданин должен обратиться с претензией в страховую компанию, и затем, если ответ его не удовлетворил, - к финомбудсмену.

Споры по добровольным видам страхования отнесены к компетенции финансового уполномоченного с 28 ноября 2019 года.

Институт финомбудсмена появился в России в 2018 году, его основная роль - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями - но только в случаях, когда организация задолжала гражданину, а не наоборот. Финомбудсмен разбирает только имущественные споры гражданина с финансовой организацией на сумму до 500 тыс. рублей (по ОСАГО сумма требований не ограничена). Обращение к финомбудсмену для клиента страховой компании является бесплатным, обратиться можно по выплатам давностью до трех лет, если по спору ранее не было судебного решения.