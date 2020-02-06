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Более 50 тыс. новых авто продадут в 2020 году по программам льготного автокредитования

Речь идет о программах "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" дадут возможность продать в России в 2020 году более 50 тыс. новых автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Совокупный бюджет данных программ в 2020 году на настоящий составляет 5 млрд рублей, что позволит реализовать на льготных условиях более 50 тыс. новых автомобилей", - отметили в министерстве.

С 1 января 2020 года министерство возобновило программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". В Минпромторге также уточнили, что в 2019 году в рамках этих программ реализовано около 113,3 тыс. автомобилей - 61,3 тыс. машин по программе "Семейный автомобиль" и 52 тыс. машин по программе "Первый автомобиль". В 2019 году на программы льготного автокредитования в общей сложности было выделено 9,4 млрд рублей (в июле министерство выделило дополнительные 6 млрд рублей).

Как сообщал ранее "Автоваз", в январе 2020 года компания увеличила продажи Lada в РФ на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,79 тыс. машин, в том числе благодаря возобновлению госпрограмм по стимулированию авторынка.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 г. продажи легковых автомобилей и LCV сократятся на 2,1%, до 1,72 млн шт. Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

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