IoT-систему оптимизации энергоэффективности зданий представили в Великобритании

ТАСС, 6 февраля. Ученые Университета Западной Англии (UWE Bristol), разработчик IoT-датчиков TerOpta и компания Costain представили систему оценки и оптимизации энергоэффективности коммерческих зданий на базе интернета вещей. Об этом сообщается на сайте университета.

Проект под названием i-REAP (IoT-Enabled Real-time Energy Analytics Platform, что в переводе означает "Платформа для анализа энергетики в режиме реального времени") получил финансирование департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании в размере £1,5 млн ($1,96 млн). Его возглавляет инженерная компания TerOpta - разработчик датчиков с поддержкой технологии интернета вещей (IoT).

"Данный проект будет способствовать эффективному внедрению AI и интернета вещей в энергетическом секторе и призван помочь отрасли перейти от реактивного к проактивному подходу при разработке руководящих принципов в процессе модернизации инфраструктуры", - отметил профессор UWE Лукумон Оеделе.

Компания Costain, занимающаяся "интеллектуальными" инфраструктурными решениями, также является одним из партнеров проекта и предоставит пять испытательных локаций в разных регионах Великобритании для тестирования новой системы. В рамках проекта эксперты лаборатории больших данных UWE проведут технико-экономическую оценку зданий, проанализируют схемы отопления и энергообеспечения и ряд других внутренних и внешних физических характеристик.

Далее в зданиях будут установлены 80 IoT-датчиков, которые в течение полугода будут накапливать данные о температуре, влажности, освещении и уровне солнечного излучения, чтобы впоследствии выработать рекомендации по повышению энергоэффективности. С помощью алгоритмов машинного обучения система также сможет проводить сценарный анализ и выявлять оптимальные решения - например, рекомендовать установить перегородки с двойным остеклением или усовершенствовать системы отопления.