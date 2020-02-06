{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

IoT-систему оптимизации энергоэффективности зданий представили в Великобритании

Она будет способствовать эффективному внедрению AI и интернета вещей в энергетическом секторе

ТАСС, 6 февраля. Ученые Университета Западной Англии (UWE Bristol), разработчик IoT-датчиков TerOpta и компания Costain представили систему оценки и оптимизации энергоэффективности коммерческих зданий на базе интернета вещей. Об этом сообщается на сайте университета.

Проект под названием i-REAP (IoT-Enabled Real-time Energy Analytics Platform, что в переводе означает "Платформа для анализа энергетики в режиме реального времени") получил финансирование департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании в размере £1,5 млн ($1,96 млн). Его возглавляет инженерная компания TerOpta - разработчик датчиков с поддержкой технологии интернета вещей (IoT).

"Данный проект будет способствовать эффективному внедрению AI и интернета вещей в энергетическом секторе и призван помочь отрасли перейти от реактивного к проактивному подходу при разработке руководящих принципов в процессе модернизации инфраструктуры", - отметил профессор UWE Лукумон Оеделе.

Компания Costain, занимающаяся "интеллектуальными" инфраструктурными решениями, также является одним из партнеров проекта и предоставит пять испытательных локаций в разных регионах Великобритании для тестирования новой системы. В рамках проекта эксперты лаборатории больших данных UWE проведут технико-экономическую оценку зданий, проанализируют схемы отопления и энергообеспечения и ряд других внутренних и внешних физических характеристик.

Далее в зданиях будут установлены 80 IoT-датчиков, которые в течение полугода будут накапливать данные о температуре, влажности, освещении и уровне солнечного излучения, чтобы впоследствии выработать рекомендации по повышению энергоэффективности. С помощью алгоритмов машинного обучения система также сможет проводить сценарный анализ и выявлять оптимальные решения - например, рекомендовать установить перегородки с двойным остеклением или усовершенствовать системы отопления.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
РЖД перейдут на новые обозначения классов обслуживания в марте
Новые обозначения - эконом, бюджет, бизнес и комфорт - появятся в мобильных сервисах компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС