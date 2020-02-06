РЖД перейдут на новые обозначения классов обслуживания в марте

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новые обозначения классов обслуживания - эконом, бюджет, бизнес и комфорт - появятся в мобильных сервисах "Российских железных дорог" в марте, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

"В марте", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнут использовать новые обозначения классов.

Ранее глава "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов говорил журналистам, что следом за новыми классами появится и деление на четыре основных продукта - "дневной экспресс", "ночной экспресс", "традиционный поезд", "туристический поезд". Переход планируется совершить в первом полугодии 2020 года.