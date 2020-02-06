Факт утечки данных клиентов из нескольких МФО пока не подтвержден

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Факт утечки персональных данных клиентов из нескольких микрофинансовых организаций (МФО) пока не установлен. Утечка могла произойти на стороне агента, хранящего данные многих финансовых компаний. Об этом сообщил ТАСС директор саморегулируемой организации (СРО) "Микрофинансирование и развитие" Елена Стратьева.

Ранее портал РБК написал, что персональные данные более 1,2 млн клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете. По данным издания, в сеть могли попасть данные клиентов МФО "Быстроденьги", "Займер", "еКапуста", "Лайм" и "Микроклад". Пробник клиентской базы из 800 записей содержал данные о полных именах, номерах телефонов, адресах электронной почты, паспортных данных россиян.

"Нам известно о наличие в открытой продаже базы персональных данных потребителей финансовых услуг, в том числе ряда МФО. Факт утечки из какой-либо МФО или из нескольких МФО на текущий момент не установлен. Это еще предстоит доказать или опровергнуть правоохранительным органам", - сказала Стратьева, добавив, что внутренние проверки были проведены в первые сутки после того, как был вскрыт факт объявления.

Она подчеркнула, что уровень совпадений данных с базами отдельных компаний достаточно низкий, что может указывать на утечку со стороны агента, агрегирующего данные сразу для многих финансовых институтов. При этом, по словам директора СРО, в базе значатся не только данные физлиц, которым в 2017-2019 годы были одобрены займы, но и тех, кому было отказано, тогда как эти данные, согласно федеральному закону, МФО столько времени не хранят.

В свою очередь управляющий директор МФО "Лайм-займ" Олеся Бобкова высказала ТАСС мнение, что данные клиентов могли попасть в сеть не в результате утечки информации, а из-за недобросовестных веб-мастеров, в базах которых остались данные пользователей. Так, большинство подобных объявлений о продаже данных содержат недостоверные, устаревшие и неполные данные, которых недостаточно для использования или причинения вреда клиентам. "Однако "непригодные" контакты остаются в базе веб-мастеров и некоторые до последнего не теряют попыток эту базу монетизировать и выносят информацию на черные рынки и форумы", - считает Бобкова.

СРО

Саморегулируемая организация (СРО) "Микрофинансирование и развитие" является одной из трех СРО на рынке МФО. Сейчас, согласно реестру Банка России, в организации зарегистрированы 499 микрофинансовых организаций, в том числе практически все топ-20 компаний с совокупным объемом более 70% от рыночного портфеля. Всего в реестре ЦБ числятся 1 тыс. 754 МФО.