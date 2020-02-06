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Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости"

Им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов
Демьян Кудрявцев Александра Мудрац/TACC
Описание
Демьян Кудрявцев
© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Соответствует действительности информация о том, что газета "Ведомости" принадлежит семье моего партнера по совету директоров Владимира Воронова", - сказал собеседник ТАСС.

В беседе с телеканалом RTVi Кудрявцев рассказал, что издание стало устойчивым и независимым, что стоило больших усилий. "Мы создали ситуацию, при которой "Ведомости" стали устойчивы и независимы, потому что перестали терять деньги <…> Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем", - отметил бизнесмен в интервью RTVi.

Как пишет РБК, учредителем и издателем печатного СМИ "Ведомости" и электронного периодического издания выступает АО "Бизнес Ньюс Медиа", единственным собственником которого, по информации Росстата, является АО "Аркан Инвестмент". Его учредителем, по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2015 года, значится Яна Мозель-Кудрявцева.

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году. Но уже осенью, пишет РБК, этот пакет, как и другие активы Кудрявцева в медиа, были переданы его жене Мозель-Кудрявцевой, что было обусловлено вступающими в силу с января 2016 года поправками в закон "О СМИ", которые запретили иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20% в компаниях - учредителях российских СМИ. Партнерами Кудрявцева по "Ведомостям" до ноября 2015 года были американская News Corp. Руперта Мердока, владелец The Wall Street Journal, а также британская Pearson, на тот момент владелец Financial Times. Для соответствия новым требованиям закона "О СМИ" они были вынуждены уступить свои 66% издания "Аркан Инвестмент" Мозель-Кудрявцевой.

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