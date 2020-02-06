Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,56-1,35%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов уменьшился на 0,56% - до 3096,68 пункта, индекс РТС - на 1,35%, до 1539,42 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,77%, до 63,353 рубля, курс евро увеличился на 0,51%, до 69,533 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 1,45% - до $54,83 за баррель.

В четверг на рынке акций РФ настроения были переменчивыми, и в результате волатильной сессии индекс Мосбиржи понес умеренные потери, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Несмотря на в целом позитивный внешний фон в виду замедления распространения коронавируса, а также снижения Китаем пошлин на ряд товаров из США с 14 февраля, российский рынок чувствовал себя неуверенно. Виной тому ценовая слабость в нефти, связанная в том числе с сообщениями о том, что Китай может сократить закупки сырья у Саудовской Аравии на фоне резкого падения внутреннего спроса", - пояснил эксперт.

Дейнека полагает, что в пятницу инвесторы будут следить за историей с распространением вируса, а также ценовой динамикой в нефти. "Полагаем, что настроения инвесторов могут остаться изменчивыми, но шансов на рост все-таки больше", - сказал он.

Из важных событий пятницы эксперт выделил предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. Из макростатистики - завтра будут опубликованы данные по торговому балансу КНР, по объему промпроизводства и сальдо торгового баланса Германии за декабрь, а также на данные по рынку труда США, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в январе. Сбербанк представит финансовую отчетность по РСБУ за январь 2020 года, НЛМК - финансовую отчетность по МСФО за 2019 год.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3080-3130 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,5-63,6 рубля.