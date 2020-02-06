{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,56-1,35%

Курс доллара к рублю по состоянию на 19:00 мск вырос до 63,353 рубля, курс евро увеличился до 69,533 рубля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов уменьшился на 0,56% - до 3096,68 пункта, индекс РТС - на 1,35%, до 1539,42 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,77%, до 63,353 рубля, курс евро увеличился на 0,51%, до 69,533 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 1,45% - до $54,83 за баррель.

В четверг на рынке акций РФ настроения были переменчивыми, и в результате волатильной сессии индекс Мосбиржи понес умеренные потери, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Несмотря на в целом позитивный внешний фон в виду замедления распространения коронавируса, а также снижения Китаем пошлин на ряд товаров из США с 14 февраля, российский рынок чувствовал себя неуверенно. Виной тому ценовая слабость в нефти, связанная в том числе с сообщениями о том, что Китай может сократить закупки сырья у Саудовской Аравии на фоне резкого падения внутреннего спроса", - пояснил эксперт.

Дейнека полагает, что в пятницу инвесторы будут следить за историей с распространением вируса, а также ценовой динамикой в нефти. "Полагаем, что настроения инвесторов могут остаться изменчивыми, но шансов на рост все-таки больше", - сказал он.

Из важных событий пятницы эксперт выделил предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. Из макростатистики - завтра будут опубликованы данные по торговому балансу КНР, по объему промпроизводства и сальдо торгового баланса Германии за декабрь, а также на данные по рынку труда США, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в январе. Сбербанк представит финансовую отчетность по РСБУ за январь 2020 года, НЛМК - финансовую отчетность по МСФО за 2019 год.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3080-3130 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,5-63,6 рубля.

Теги
СШАГерманияРоссияКитайСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Греф: влияние последствий коронавируса на мировую экономику может быть значительным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС