Татарстан будет сотрудничать со Сбербанком в области инновационного развития

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Сбербанк окажет содействие Татарстану в области инновационного развития, соответствующее соглашение подписано в четверг в Казани на церемонии открытия образовательного проекта Сбербанка "Школа 21".

Со стороны Сбербанка соглашение подписал первый зампред правления банка Александр Ведяхин, со стороны Татарстана - вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

"Подписав сегодняшнее соглашение с правительством Республики Татарстан, мы закрепили заинтересованность сторон в области инновационного развития. Сбербанк также окажет содействие в разработке совместных программ поддержки малого предпринимательства в сфере информационных технологий", - сказал Ведяхин на церемонии подписания.

Татарстан получит помощь со стороны Сбербанка в вопросах подготовки кадров и повышения их квалификации, проведения научных исследований, при содействии банка в Татарстане пройдет ряд семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, сообщила пресс-служба банка.

"Стороны договорились о взаимодействии по вопросам поиска и привлечения технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития. Банк окажет содействие в разработке совместных программ в сфере информационных технологий", - сообщила также пресс-служба.

"Школа 21" - образовательный проект Сбербанка в сотрудничестве с международной сетью партнерских кампусов "Ассоциация 42", предусматривающий бесплатное обучение программированию по инновационной образовательной технологии. По информации пресс-службы банка, в текущем году в школу поступят не менее 500 человек.