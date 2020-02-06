{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Татарстан будет сотрудничать со Сбербанком в области инновационного развития

Сбербанк окажет помощь региону в вопросах подготовки кадров и повышения их квалификации, а также проведения научных исследований

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Сбербанк окажет содействие Татарстану в области инновационного развития, соответствующее соглашение подписано в четверг в Казани на церемонии открытия образовательного проекта Сбербанка "Школа 21".

Со стороны Сбербанка соглашение подписал первый зампред правления банка Александр Ведяхин, со стороны Татарстана - вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

"Подписав сегодняшнее соглашение с правительством Республики Татарстан, мы закрепили заинтересованность сторон в области инновационного развития. Сбербанк также окажет содействие в разработке совместных программ поддержки малого предпринимательства в сфере информационных технологий", - сказал Ведяхин на церемонии подписания.

Татарстан получит помощь со стороны Сбербанка в вопросах подготовки кадров и повышения их квалификации, проведения научных исследований, при содействии банка в Татарстане пройдет ряд семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, сообщила пресс-служба банка.

"Стороны договорились о взаимодействии по вопросам поиска и привлечения технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития. Банк окажет содействие в разработке совместных программ в сфере информационных технологий", - сообщила также пресс-служба.

"Школа 21" - образовательный проект Сбербанка в сотрудничестве с международной сетью партнерских кампусов "Ассоциация 42", предусматривающий бесплатное обучение программированию по инновационной образовательной технологии. По информации пресс-службы банка, в текущем году в школу поступят не менее 500 человек.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Мосбиржа пересмотрела free float "Газпрома" до 50%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС