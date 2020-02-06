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Правительство утвердило правила субсидирования производства масличных культур

Документом также определены критерии отбора субъектов РФ для предоставления субсидий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий субъектам РФ на стимулирование увеличения производства масличных культур. Об этом говорится в постановлении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" подписанным постановлением установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование производства масличных культур", - говорится на сайте правительства.

При этом субсидии не должны дублировать иные мероприятия государственной поддержки, выделяемой в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Документом определены также критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления таких субсидий.

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