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WSJ: Huawei подала в суд на Verizon и требует выплат за использование ее патентов

Истцы считают, что размер компенсаций должен быть определен в судебном порядке

ТАСС, 6 февраля. Китайская корпорация Huawei подала иск в суд на американского провайдера Verizon, обвинив его в незаконном использовании патентов компании. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Согласно поданному в среду иску в федеральный окружной суд в штате Техас, Huawei требует от Verizon выплат за использование десятков патентов китайской компании на телекоммуникационные технологии. Ранее две стороны проводили несколько встреч в США для обсуждения возможного решения этого спора, однако к согласию, по-видимому, не пришли, указывает издание.

Представитель Huawei, отвечающий за юридические аспекты, заявил, что Verizon "извлекал выгоду из патентных технологий, которые Huawei разрабатывала в течение многих лет исследований и работы". Газета отмечает, что в иске не указана точная сумма, которая, как считает китайская компания, ей причитается. Истцы считают, что размер компенсаций должен быть определен в судебном порядке.

Представитель Verizon назвал иск "пиар-трюком" и "скрытым нападением" на провайдера и "всю технологическую экосистему". "Реальная цель Huawei не Verizon, а любая страна или компания, которая бросает ей [Huawei] вызов", - указал он.

5 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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