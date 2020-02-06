WSJ: США намерены продлить разрешение Ираку на импорт энергоносителей из Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. США планируют продлить в очередной раз разрешение Ираку на импорт энергоносителей из Ирана в обход американских санкций. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылаясь на должностных лиц Соединенных Штатов.

"Мы хотим сохранять максимальное давление на Иран. Но это должно делаться не в ущерб экономической стабильности его соседей", - заявил один из источников газеты. Он подтвердил, что ряд сотрудников администрации США предложил не продлевать срок действия подобных поблажек, истекающий на следующей неделе. Возобладала точка зрения тех в Белом доме, кто предлагал продлить освобождение от американских санкций и дать таким образом шанс показать себя назначенному премьер-министром Ирака Мухаммеду Тауфику Алауи.

В публикации напоминается, что отношения между Вашингтоном и Багдадом переживают период охлаждения после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе столичного аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями". Ирак до 30 января приостанавливал совместные операции с возглавляемой США антитеррористической коалицией.

В декабре 2018 года и в марте 2019 года Вашингтон уже принимал решение на 90 дней вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Летом прошлого года этот срок был продлен еще на 120 дней.

Иракское правительство неоднократно заявляло, что у Багдада пока "нет альтернативы для замены импорта газа из Ирана". Такое положение объясняется тем, что Ирак в значительной степени зависит от поставок иранского газа как источника питания для своей энергосистемы. Ирак вырабатывает 14 тыс. мегаватт посредством национальной электроэнергетической системы, а дополнительные 4 тыс. мегаватт вырабатываются благодаря импорту газа и электроэнергии.