Сессия экономической межправкомиссии России и Мексики пройдет в 2020 году в Мехико

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Первое с 2011 года заседание российско-мексиканской экономической межправкомиссии состоится в текущем году в Мехико. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Наше общее мнение - необходимо диверсифицировать торгово-инвестиционные связи, в том числе активно задействовать потенциал российско-мексиканской комиссии по экономическому, торговому и научному-техническому сотрудничеству", - сказал он.

"К сожалению, последнее заседание этой комиссии состоялось в декабре 2011 года, но нынешнее правительство заинтересовано в оживлении этого инструмента. Мы условились, что очередная сессия межправкомиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в текущем году в Мехико", - информировал министр.