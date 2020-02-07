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В Якутии стала резидентом ТОР "Кангалассы" алмазогранильная компания

Компания "Григори" намерена наладить сотрудничество с ювелирами из Китая и компаниями из США и Ближнего Востока, где есть высокий спрос на крупные бриллианты

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Компания, работающая в сфере алмазогранильной промышленности, стала резидентом ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии, сообщили журналистам в пятницу на сайте парка.

"Новым резидентом территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" стала компания "Григори", которая по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" организует в ювелирно-гранильном кластере "Сэйбиэм" цех по огранке алмазного сырья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшем будущем резидент "Кангалассы" намерен развиваться, следуя за спросом рынка. Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и экспорта продукции компания планирует наладить сотрудничество с ювелирами из Китая и выстроить деловые отношения с компаниями из США и Ближнего Востока, где есть высокий спрос на крупные бриллианты.

Компания "Григори" создана в 2013 году, является постоянным клиентом АЛРОСА и участником международных аукционов по продаже природных алмазов.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. Сейчас соглашения об инвестиционной деятельности на площадках ТОР "Кангалассы" подписаны с 20 резидентами, десять из них реализовали свои проекты при объеме частных инвестиций в размере 1,4 млрд рублей, создав около 180 рабочих мест. Общий инвестиционный портфель по соглашениям составляет 2,8 млрд рублей с планами создать около 450 рабочих мест.

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