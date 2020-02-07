Минпромторг подготовил поправки об ограничении импорта в госзакупках. Минфин их не одобрил

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает устанавливать минимальную долю отечественных товаров при госзакупках, подготовил соответствующие поправки в законодательство, но не получил одобрение Минфина. Об этом ТАСС сообщил источник в одном из участвовавших в обсуждении документа ведомств.

"Минфин не согласен, и Минпромторг внесет поправки в правительство с разногласиями", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в таком случае ведомства будут обсуждать поправки к закону о контрактной системе в сфере госзакупок на специальном совещании в правительстве. Его дата пока неизвестна. Поправки подготовлены по поручению вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"В документе прописано право правительства устанавливать минимальную долю отечественных товаров", - уточнил источник.

Ранее издание РБК сообщило, что, по предложению Минпромторга, заказчик должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Он будет вправе закупать иностранные товар или услуги, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской.

По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения. При описании закупки должны будут указываться характеристики под товары и услуги российского происхождения.

Издание сообщало, что Борисов предложил президенту РФ Владимиру Путину законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровнях приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ.

Минпромторг в ноябре 2019 года сообщил, что начал разработку поправок к закону о закупках, предполагающих установление минимальной доли российских производителей для госзакупок.

Как говорилось в уведомлении, изменения в законодательстве необходимы для исполнения указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.