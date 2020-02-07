Власти Чечни привлекли 1,1 млрд рублей внебюджетных средств на здравоохранение в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни привлекли 1,1 млрд рублей из внебюджетных источников на развитие здравоохранения в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Нам удалось практически полностью решить вопрос реконструкции, восстановления и оснащения лечебных учреждений. Мы ввели в эксплуатацию почти 20 медицинских учреждений, отвечающих всем требованиям стандартов. Для лечебных учреждений республики закуплено оборудование на 700 миллионов рублей. Из внебюджетных источников привлекли более 1,1 млрд рублей инвестиций в рамках реализации задач Года здравоохранения", - написал Кадыров во "Вконтакте".

По его словам, это позволило обеспечить качественной медицинской помощью жителей Чеченской Республики и пациентов из других регионов. "За минувший год за помощью в медицинские учреждения Чеченской Республики обратилось более 123 тыс. иногородних пациентов. <...> Снизилась общая и младенческая смертность", - добавил глава Чечни.

Кадыров сообщил также о планах по строительству завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств.