Курские власти переведут около 400 автобусов и коммунальных машин на природный газ

КУРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация Курской области в 2020 году переоборудует первые 400 единиц общественного и коммунального транспорта для использования природного газа в качестве топлива. На эти цели будет направлено свыше 90 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба комитета транспорта и автомобильных дорог региона в своем официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте".

"В 2020 году на реализацию программы из федерального и областного бюджета в регионе планируется направить более 94,5 млн руб. Стратегия опережающего развития сети газомоторных заправочных станций позволит повысить конкурентоспособность транспортной отрасли и улучшить экологию. До конца текущего года планируется переоснастить [для использования природного газа в качестве топлива] порядка 397 машин", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в комитете, прежде всего, переоборудование затронет общественный транспорт и коммунальную технику. Кроме того, в настоящее время продолжается строительство двух автомобильных газозаправочных станций, первая АГЗС была открыта в регионе в 2019 году. Параллельно власти Курской области ведут переговоры о строительстве подобных заправочных станций в моногороде Железногорск.

"В Курской области проводится системная работа, стимулирующая переход предприятий на газомоторное топливо. В числе мер региональной поддержки - субсидирование предприятий при приобретении экологичной техники, закупке общественного транспорта, работающего на газе", - приводятся в сообщении слова зампредседателя комитета Дмитрия Пегова.