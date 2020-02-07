Южнокорейская LG продаст здание штаб-квартиры в Китае за $562 млн

ТАСС, 7 февраля. Южнокорейская корпорация LG Electronics планирует продать штаб-квартиру своего китайского подразделения за $562 млн. Об этом сообщает в пятницу агентство Yonhap.

Офис компании расположен в Пекине и занимает комплекс LG Beijing Twin Towers высотой 140,5 м. Как проинформировали в компании, его новым владельцем станет Reco Changan Private - дочерняя компания суверенного фонда национального благосостояния Сингапура GIC. Сделка завершится не позднее апреля текущего года, заявили в LG.

В числе причин продажи здания в корпорации назвали потребность в финансовых средствах на фоне "неопределенности мировой экономики и необходимости в инвестициях в будущий рост компании".

Комплекс LG Beijing Twin Towers был построен в 2005 году и обошелся LG Electronics в $400 млн.