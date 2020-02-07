{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Южнокорейская LG продаст здание штаб-квартиры в Китае за $562 млн

Планируется, что сделка завершится не позднее апреля текущего года

ТАСС, 7 февраля. Южнокорейская корпорация LG Electronics планирует продать штаб-квартиру своего китайского подразделения за $562 млн. Об этом сообщает в пятницу агентство Yonhap.

Офис компании расположен в Пекине и занимает комплекс LG Beijing Twin Towers высотой 140,5 м. Как проинформировали в компании, его новым владельцем станет Reco Changan Private - дочерняя компания суверенного фонда национального благосостояния Сингапура GIC. Сделка завершится не позднее апреля текущего года, заявили в LG.

В числе причин продажи здания в корпорации назвали потребность в финансовых средствах на фоне "неопределенности мировой экономики и необходимости в инвестициях в будущий рост компании".

Комплекс LG Beijing Twin Towers был построен в 2005 году и обошелся LG Electronics в $400 млн.

Теги
КитайРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями
На финансирование программ развития правительство планирует в два этапа направить 100 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС