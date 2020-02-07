Акции "Роснефти" на Мосбирже падают на 5%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Акции "Роснефти" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 4,95% - до 451,95 рубля, свидетельствую данные торговой площадки на 13:53 мск.

Снижение котировок ценных бумаг компании происходит в отсутствии корпоративных новостей.

Ранее в администрации США сообщили, что в Вашингтоне рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом. Помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду также подтвердил рассмотрение подобных планов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе визита в Мексику, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона ввести санкции. По его словам, попытки США подорвать законное торгово-экономическое сотрудничество России и Венесуэлы противоречат нормам ВТО и Уставу ООН.