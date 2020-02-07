РЖД проиндексируют зарплату сотрудников на 2% с 1 марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. РЖД планируют с 1 марта 2020 года проиндексировать зарплату сотрудников на 2%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам ежемесячного селекторного совещания.

"Олег Белозеров (генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" - прим. ТАСС) сообщил, что в соответствии с коллективным договором с 1 марта оплата труда работников компании будет проиндексирована на 2%", - говорится в пресс-релизе.

Глава РЖД также призвал сотрудников компании уделить особое внимание организации доставки болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу, которые состоятся в июне - начале июля в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в сообщении отмечается, что план по грузообороту в январе 2020 года выполнен. "Было погружено 100,2 млн тонн грузов. Надежность доставки груженых отправок составила 99,2%", - приводит пресс-служба слова Белозерова.

В конце прошлого года сообщалось, что рост реальной заработной платы в РЖД по итогам 2019 года составит 1,3%, в целом же за год зарплата была проиндексирована три раза в общей сложности на 6%. При этом ранее планировалось, что в 2019 году размер зарплаты будет проиндексирован только два раза.