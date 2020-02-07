Международные резервы РФ в январе выросли на 1,4%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 февраля 2020 года составили $562,306 млрд, что на 1,4% (или на $7,947 млрд) выше показателя на начало января, сообщил Банк России.

На аналогичную дату прошлого года резервы составляли $475,945 млрд.

По данным регулятора, валютные резервы увеличились почти на 0,6%, до $446,488 млрд, стоимость монетарного золота выросла на 4,9% и составила $115,818 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.