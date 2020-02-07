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"Трансмашхолдинг" может поставить электровозы "Ермак" в Среднюю Азию

ТМХ ведет соответствующие переговоры, предполагаемые объемы экспорта не уточняются

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует поставить грузовые электровозы серии "Ермак" в Узбекистан и другие страны Средней Азии, ведет соответствующие переговоры. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в ходе передачи РЖД двух юбилейных электровозов "Ермак" производства Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ).

"Мы продолжаем переговоры в Узбекистане, рассчитываем на то, что в эту страну будем обеспечивать поставки. Кроме этого, рассматриваем возможность вернуться в целый ряд других среднеазиатских республик. Переговоры ведем практически постоянно", - сказал Липа, отвечая на вопрос о перспективах экспортных поставок электровозов "Ермак". Предполагаемые объемы экспорта не уточняются.

Серийное производство грузовых электровозов "Ермак" началось на НЭВЗ в 2006 году. Локомотивы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, в том числе в условиях Сибири и Дальнего Востока.

Новочеркасский электровозостроительный завод - крупнейший производитель грузовых и пассажирских магистральных электровозов, промышленных электровозов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомотивам.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

Теги
УзбекистанРоссия
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