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ЦБ и кабмин создадут рабочую группу по развитию финансового сектора для роста экономики

Группа будет рассматривать вопросы, связанные с развитием финансовых инструментов и финансового рынка

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ЦБ и правительство РФ договорились о создании рабочей группы по развитию финансового сектора для стимулирования экономического роста, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, мы [с правительством] договорились о создании рабочей группы, которая будет предметно рассматривать вопросы, связанные с развитием финансовых инструментов, финансового рынка, чтобы способствовать экономическому росту", - сказала она.

"Такое взаимодействие при появлении новых инструментов возможно", - отметила Набиуллина. Одним из таких вопросов, по ее словам, может стать расширение проектного финансирования.

"Я считаю, что такими сферами могут быть и сферы расширения проектного финансирования, которое у нас не очень развито. Мы делали специальное регулирование, например, по проектному финансированию для ВЭБ. Нужно расширять это на все сектора, для финансирования малого и среднего бизнеса, какие-то другие кластеры и проекты", - рассказала глава ЦБ.

Для этого, возможно, потребуется внести изменения в законодательство и нормативные акты, и ЦБ в данном случае может выступать регулятором, добавила Набиуллина.

Также ЦБ обсуждает с правительством еще одну инициативу, которая касается вопросов макроэкономической стабильности.

"Мы договорились о том, что будем чаще общаться, более оперативно общаться, выверять информацию, которую мы имеем, наши оценки ситуации", - сказала глава ЦБ.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что кабмин и ЦБ договорились создать постоянно действующий механизм консультаций для поддержания макроэкономической стабильности.

При этом Набиуллина подчеркнула, что о создании рабочей группы речь не идет. По ее словам, это будут регулярные встречи, "чтобы мы принимали более точные решения, будучи более информированными о действиях друг друга". Она добавила, что ЦБ уже взаимодействовал с правительством в подобном режиме, однако не так часто.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаБелоусов, Андрей Рэмович
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