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Российский рынок акций закрылся снижением вместе с мировыми площадками и нефтью

Индекс Мосбиржи опустился до 3087,63 пункта, индекс РТС - до 1518,23 пункта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением на фоне негативной динамики на фондовых и сырьевых площадках. Индекс Мосбиржи опустился на 0,29% - до 3087,63 пункта, индекс РТС - на 1,38%, до 1518,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:34 мск подрос на 0,98% - до 63,973 рубля, курс евро - на 0,69%, до 70,038 рубля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,61% - до $54,82 за баррель.

Внешний фон

"Индекс Мосбиржи в середине дня снизился в район начала года. Поводом к коррекции стала негативная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках, а решение Банка России снизить ключевую ставку не вызвало реакции на денежном рынке. Напротив, в краткосрочном плане это может облегчить задачу спекулянтам сыграть на ослаблении рубля", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

По словам финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, причиной к умеренному ослаблению послужила и активизация санкционной риторики со стороны США.

Основные потери несли бумаги компаний нефтегазового сектора, к ним присоединились акции потребительского сектора. Тем не менее, "паники на рынке нет", подчеркивает Ващенко.

Аутсайдером торгового дня стали бумаги "Роснефти" (-2,5%), в отношении которой США могут ввести санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой.

Прогнозы на следующую неделю

"В начале предстоящей недели отечественный рынок может остаться во власти повышенной волатильности. Участники торгов продолжат внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса, динамикой нефтяных цен, прогнозами, статистикой и новостями компаний", - отмечает Дейнека.

Из важной макростатистики в понедельник, 10 февраля, аналитики отмечают данные по инфляции в Китае за январь.

"Алроса" опубликует результаты продаж по итогам января, а "Черкизово" - операционные результаты за этот же период.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3050-3100 пунктов, доллар США - 63,2-64,3 рублей.

В ИК "Фридом Финанс" в начале следующей недели ожидают негативной динамики, целью снижения которой видится уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

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