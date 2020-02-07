{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне планируют открыть первый пункт международного проката машин

Событие имеет большое значение для региона и будет способствовать развитию туризма

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Первый пункт краткосрочной и долгосрочной аренды автомобилей международного оператора Avis откроется весной в Грозном. Об этом сообщил журналистам министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Мы <…> смогли договориться об открытии офиса компании Avis в Чеченской Республике, который станет первым и пока единственным офисом на всем Северном Кавказе. Представительство компании будет расположено в аэропорту города Грозный. Открытие намечено на весну этого года", - отметил Байтазиев.

По его словам, событие имеет большое значение для региона и будет способствовать развитию туризма. "Руководство компании также выслушало предложенные нами рекомендации и пожелания предоставляемых услуг для наших туристов и жителей нашего региона. Учитывая, что 2020 год объявлен главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым Годом туризма, для нас очень важно иметь крупного международного оператора по аренде автомобилей в нашей республике", - отметил глава ведомства.

В Чечне ранее не было пунктов проката автомобилей, работает толко служба каршеринга.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Кроме того, 2019 год для региона был богат на гастрономические события, здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Охранное предприятие Минэнерго отменило тендер на закупку наклеек с оскорблениями Обамы
Появление такого лота является технической ошибкой, пояснили в министерстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС