В Чечне планируют открыть первый пункт международного проката машин

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Первый пункт краткосрочной и долгосрочной аренды автомобилей международного оператора Avis откроется весной в Грозном. Об этом сообщил журналистам министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Мы <…> смогли договориться об открытии офиса компании Avis в Чеченской Республике, который станет первым и пока единственным офисом на всем Северном Кавказе. Представительство компании будет расположено в аэропорту города Грозный. Открытие намечено на весну этого года", - отметил Байтазиев.

По его словам, событие имеет большое значение для региона и будет способствовать развитию туризма. "Руководство компании также выслушало предложенные нами рекомендации и пожелания предоставляемых услуг для наших туристов и жителей нашего региона. Учитывая, что 2020 год объявлен главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым Годом туризма, для нас очень важно иметь крупного международного оператора по аренде автомобилей в нашей республике", - отметил глава ведомства.

В Чечне ранее не было пунктов проката автомобилей, работает толко служба каршеринга.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Кроме того, 2019 год для региона был богат на гастрономические события, здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".