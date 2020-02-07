ЦБ может разрешить санированным банкам участвовать в оздоровлении кредитных организаций

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ЦБ может разрешить ранее санировавшимся банкам участвовать в оздоровлении других кредитных организаций. Соответствующий проект нормативного акта будет подготовлен во втором квартале, следует из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году.

Регулятор планирует внести изменения в указание 4009-У, в котором указаны требования к инвестору, приобретающему акции в соответствии с планом участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

"Нормативным актом предполагается дополнить требования к инвесторам новым критерием, позволяющим выступать в качестве инвесторов банкам, в отношении которых осуществляются (осуществлялись) меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и одновременно принято (было принято) решение о гарантировании непрерывности деятельности банка на срок реализации плана участия. Реализация изменений расширит инструментарий Банка России по оптимизации сроков завершения санаций с участием агентства", - говорится в материалах ЦБ.

По данным АСВ, в настоящее время процедуру санации проходят 17 банков, в том числе Уралсиб, Мособлбанк, "Пересвет", Инвестторгбанк и другие.