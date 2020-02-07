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В Северной Осетии планируется создать производство сырья из лекарственных трав

Государственная поддержка предполагает выделение суммы в размере 1,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Бизнес-проект разработан в Северной Осетии по производству сырья из лекарственных трав. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, общая сумма вложений составит 3 млн рублей.

"Мероприятия, способствующие реализации проекта законченного цикла по производству сырья лекарственных трав, рассмотрены на заседании проектного офиса под председательством Вячеслава Битарова, - говорится в сообщении. - Разработан бизнес-проект, общая сумма вложений составит 3 млн рублей, инвестором является Батраз Бидаров".

Государственная поддержка предполагает выделение суммы в размере 1,5 млн рублей под 5% годовых на максимальный срок три года. Но при этом глава республики поручил республиканскому министерству финансов предусмотреть вариант субсидирования части процентной ставки.

Районное управление сельского хозяйства также внесет свой вклад в реализацию проекта. Инициатор проекта намерен приобрести качественные семена лекарственных трав, купить и установить новое оборудование.

Производство будет создаваться в Кировском районе, для этого предоставлен земельный участок площадью 3 га. В рамках реализации проекта планируется в промышленных масштабах производить экологически чистую, полезную и востребованную продукцию -травяные чаи, сборы лекарственных трав, масел и экстрактов фармацевтического применения.

"Органы исполнительной власти во взаимодействии с Агентством развития будут полностью сопровождать этот перспективный проект и на каждом этапе его реализации решать все возникающие вопросы", - привела пресс-служба слова Битарова.

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