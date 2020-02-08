Reuters: США прекратили расследование против Ford Motor, Honda Motor, BMW, Volkswagen

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США прекратило расследование в отношении четырех крупнейших автомобилестроительных компаний - "Форд мотор" (Ford Motor), "Хонда мотор" (Honda Motor), "БМВ" (BMW) и "Фольксваген" (Volkswagen), которые подозревались в сговоре с целью определения стандартов на выброс в атмосферу продуктов сгорания. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер.

Компании Ford Motor и Honda Motor подтвердили факт прекращения расследования против них.

Расследование в отношении четырех крупнейших автомобилестроительных компаний было начато в сентябре 2019 года. Как сообщила тогда газета "Уолл-стрит джорнэл", юристы Министерства юстиции США хотели выяснить, является ли нарушением федеральных законов о конкуренции согласие четырех компаний договориться с властями штата Калифорния по вопросу об уровне эмиссии двигателей без учета позиции федеральных властей по этому вопросу.

Власти в Калифорнии были готовы смягчить стандарты, отмечало издание, однако не столь радикально, как предлагала администрация Трампа, а автомобилестроительные компании хотели, с одной стороны, смягчить стандарты на выбросы в атмосферу продуктов сгорания, а с другой - избежать дорогостоящих исков из-за загрязнения атмосферы.