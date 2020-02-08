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Китайская вирусная пневмония

Reuters: Lockheed Martin отказалась участвовать в авиасалоне в Сингапуре

Такое решение принято в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Lockheed Martin не примет участие в крупнейшем в Азии международном авиасалоне Singapore Airshow 2020, который открывается 11 февраля. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, такое решение принято в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. "Мы после того, как Министерство здравоохранения Сингапура объявило "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности 7 февраля, проконсультировались с правительством США, нашими врачами и решили не участвовать в авиасалоне в Сингапуре", - приводит агентство заявление корпорации.

Согласно данным рейтингов, составленных Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) и профильным изданием Defense News, Lockheed Martin является крупнейшей оборонной компанией мира на протяжении нескольких лет подряд.

В связи с увеличением числа инфицированных вирусом 2019-nCoV власти Сингапура в пятницу повысили уровень эпидемиологической опасности в стране до "оранжевого", который применялся во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Следующий уровень эпидемиологической опасности - "красный" - будет означать пандемию в стране, пояснил министр здравоохранения Гань Ким Юн.

От участия в Singapore Airshow 2020 из-за вспышки пневмонии уже отказались по меньшей мере 16 крупных компаний, в том числе из Канады, Китая и США. В то же время организаторы авиашоу заявили, что мероприятие пройдет, как и планировалось ранее, однако в связи с распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом, будут приняты дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности всех участников.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., почти 700 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Теги
СШАСингапурКитайская вирусная пневмония
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