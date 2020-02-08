Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральные директора в Новосибирске, а также главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов могут рассчитывать на ежемесячную заработную плату в размере 800 тыс. рублей. Об этом в субботу сообщила "Российская газета" (РГ) со ссылкой на подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатами, подготовленной сервисом по поиску работы HeadHunter.

Кроме того, сервис представил список высокооплачиваемых вакансий с заработной платой от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей в месяц. Сервис по поиску работы, отмечает РГ, предлагает зарплату в 250 тыс. рублей для личных ассистентов или репетиторов английского языка для бизнесмена в Ижевске или директора в культурно-образовательный центр "Этномир" в Калужской области.

Одними из самых крупных выручек могут похвастаться директора по электронной коммерции в Москве (от 400 тыс. 1 млн рублей) и директора по производству в Екатеринбурге (от 400 до 650 тыс. рублей). Кроме того, 400 тыс. на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тыс. до вычета налогов - главным геологом на Чукотке.

HeadHunter - это один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в России, на котором размещено 43 млн резюме и более 600 тыс. вакансий.