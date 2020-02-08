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Калужская область за пять лет доведет уровень газификации сел до 75%

По словам губернатора Анатолия Артамонова, на 1 января текущего года уровень газификации в сельской местности составил 67,5%

ТАСС, 8 февраля. Калужская область к 2025 году доведет до 75% уровень газификации сельской местности, что на 7,5% больше, чем в начале 2020 года. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Анатолий Артамонов во время ежегодного отчета за 2019 год перед законодательным собранием области.

"По состоянию на 1 января текущего года уровень газификации Калужской области природным газом составил 82,5%, в том числе в сельской местности - 67,5%. В ближайшие пять лет уровень газификации сельской местности вырастет до 75%", - сказал Артамонов.

В 2019 году построено 230 км газораспределительных сетей, к которым подключено более 1,7 тыс. квартир и частных домовладений в 25 населенных пунктах. Девять межпоселковых газопроводов в восьми районах региона были построены за счет "Газпрома". Из средств областного бюджета было оплачено строительство распределительных газопроводов в 40 населенных пунктах, уточнили в калужском министерстве строительства и ЖКХ.

В декабре 2019 году введены в эксплуатацию два межпоселковых газопровода - в Барятинском и Жуковском районах общей протяженностью 46 км. Благодаря этому природный газ появился в домах в деревнях Чумазово, Цветовка, Зайцева Гора, Милятино Барятинского района, а также Ступинка и Поливановка Жуковского района.

Развитие дорожной отрасли

Как сообщил Анатолий Артамонов, объем инвестиций в развитие дорожной отрасли в регионе с 2010 года достиг 50,7 млрд рублей, построено и реконструировано 180 км дорог. 

"С 2010 года на развитие отрасли направлено 50,7 млрд рублей. Эти средства позволили построить и реконструировать 180 км автомобильных дорог общего пользования", - сказал глава региона.

В частности, к агропромышленным предприятиям в сельской местности проложено 83 км дорог. Также отремонтировано 2 200 км региональных дорог, что составляет более половины от их общей протяженности, построено три моста с транспортными развязками через реку Оку.

Доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в Калужской области выросла с 38% в 2010 году до 50,9% в 2019 году. В нормативное состояние приведена вся опорная сеть дорог. Как сказали ТАСС в правительстве области, общая протяженность дорог в регионе составляет 6,5 тыс. км.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская область
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