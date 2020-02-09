СМИ: проблемы с подачей электричества наблюдаются в Каракасе и восьми штатах Венесуэлы

КАРАКАС, 9 февраля. /ТАСС/. Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются в нескольких районах столицы Венесуэлы, Каракаса, а также в восьми штатах Боливарианской Республики. Об этом в субботу сообщила газета El Nacional.

По ее данным, инциденты начались в субботу во второй половине дня. Проблемы наблюдаются в штатах Арагуа, Баринас, Лара, Мерида, Нуэва-Эспарта, Тачира, Трухильо и Сулия. Кроме того, без света остались примерно 12 районов Каракаса.

Власти пока не комментируют ситуацию.

В марте прошлого года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.