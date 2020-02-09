{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией

Соглашение было подписано в октябре 2019 года

ТБИЛИСИ, 9 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о свободной торговле, подписанное с Великобританией в октябре 2019 года. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Мы вели переговоры с властями Великобритании до задействования Brexit. Мы подписали соглашение (о свободной торговле - прим. ТАСС) и ратифицировали его. Сейчас ожидаем того же с британской стороны. Мы думаем, что примерно за месяц договор будет ратифицирован. Для нас является важным своевременное завершение указанного процесса", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе.

Соглашение о свободной торговле с Великобританией было подписано в октябре прошлого года во время рабочего визита главы МИД Грузии Давида Залкалиани в Лондон. Сделка о свободной торговле является частью договора "О стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), в 2019 году республика экспортировала в Великобританию товары на сумму более $35 млн. Импорт из Великобритании в Грузию в прошлом году составил порядка $110 млн. В январе Грузию посетили более 1,6 тыс. туристов из Великобритании, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичными данными за прошлый год.

Сейчас соглашение о свободной торговле у Грузии действует с ЕС, Китаем, Гонконгом, Европейской ассоциацией свободной торговли и Турцией. Кроме того, идет обсуждение возможности подписания подобного соглашения с Японией и Индией.

Теги
ГрузияВеликобритания
Реклама на ТАСС
В Азербайджане считают, что досрочной встречи министров ОПЕК+ из-за коронавируса не будет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС