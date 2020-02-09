Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией

ТБИЛИСИ, 9 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о свободной торговле, подписанное с Великобританией в октябре 2019 года. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Мы вели переговоры с властями Великобритании до задействования Brexit. Мы подписали соглашение (о свободной торговле - прим. ТАСС) и ратифицировали его. Сейчас ожидаем того же с британской стороны. Мы думаем, что примерно за месяц договор будет ратифицирован. Для нас является важным своевременное завершение указанного процесса", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе.

Соглашение о свободной торговле с Великобританией было подписано в октябре прошлого года во время рабочего визита главы МИД Грузии Давида Залкалиани в Лондон. Сделка о свободной торговле является частью договора "О стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), в 2019 году республика экспортировала в Великобританию товары на сумму более $35 млн. Импорт из Великобритании в Грузию в прошлом году составил порядка $110 млн. В январе Грузию посетили более 1,6 тыс. туристов из Великобритании, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичными данными за прошлый год.

Сейчас соглашение о свободной торговле у Грузии действует с ЕС, Китаем, Гонконгом, Европейской ассоциацией свободной торговли и Турцией. Кроме того, идет обсуждение возможности подписания подобного соглашения с Японией и Индией.