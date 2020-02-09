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Песков: Россия и Белоруссия отстаивают свои интересы, стремясь при этом к сотрудничеству

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что лидеры обоих государств делают очень много для развития двусторонних отношений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко активно развивают двусторонние отношения, хотя и привержены защите интересов своих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

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"Вы знаете, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития наших двусторонних отношений. И Россия остается суверенным государством, и Белоруссия остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы. Поэтому расстановка приоритетов здесь очевидная, и поэтому каждый президент в своей стране ведет себя соответствующим образом - защищает свои собственные интересы. Но вместе они собираются во имя наших общих союзных интересов, свидетелями чего мы и являемся.", - сказал он.

Песков также отметил, что по итогам переговоров между лидерами государств осталось несколько несогласованных вопросов. "Для их обсуждения необходимы экспертное мнение, экспертные расчеты", - пояснил он.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 7 февраля 2020 в Сочи в несколько раундов: сначала президенты общались тет-а-тет, затем - в расширенном составе (часть делегации РФ не успела прибыть к этому моменту в Сочи из-за нелетной погоды). Затем лидеры сыграли в хоккей, после чего еще раз вернулись за стол переговоров, которые прошли уже в полном составе.

По итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года. По его словам, Москва и Минск продолжат консультации по интеграции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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