Мишустин обсудит с "Единой Россией" расширение использования материнского капитала

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также представители социального блока правительства встретятся в понедельник с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым. Об этом сообщили пресс-службе единороссов, подчеркнув, что встреча руководства партии во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым с премьер-министром и членами правительства для обсуждения реализации основных положений послания президента РФ состоится позднее, но также в ближайшее время.

Темой встречи 10 февраля станет законодательное обеспечение послания президента в части расширения возможностей использования материнского капитала. Как напомнили в "Единой России", ранее вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что кабмин во взаимодействии с партией ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала. По ее словам, это может состояться до 15 апреля.

На минувшей неделе Медведев на встрече с Турчаком отметил, что "в числе основных направлений работы партии по-прежнему остается работа по реализации нацпроектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально значимых проблем, волнующих граждан". Медведев также подчеркнул, что "Единая Россия" выполняет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента, и все государственные институты должны помогать партии.

В конце января Медведев заявлял, что "Единая Россия" не может и не должна подменять исполнительную власть, у нее "свои собственные задачи, собственная роль в процессе развития страны". По его словам, цели партии на ближайший год "заключаются в формировании пакета предложений, проектов, идей, которые обеспечат победу на выборах в Госдуму в 2021 году".

Медведев подчеркнул, что партийная работа "должна быть связана с важнейшей задачей - повышением уровня защиты и благополучия граждан РФ". По словам председателя партии, единороссам "нельзя терять инициативу при обсуждении стратегических приоритетов развития России, с учетом этих задач нужно актуализировать и повестку деятельности партии".