"Известия": бизнес просит Минпромторг предоставить самозанятым льготы по маркировке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась в Минпромторг с просьбой разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства, не ставя на нее чипы. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо главы бизнес-объединения Александра Калинина к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Обязательной уже стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, пяти групп изделий легкой промышленности, а также лекарств. 1 июня 2020 года таковой станет маркировка готовой молочной продукции, а в 2024 году в РФ будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Как сообщил "Известиям" Калинин, многие из товаров, подлежащих обязательной маркировке, могут быть произведены самозанятыми, однако закон о налоге на профессиональный доход прямо запрещает им продавать такую продукцию. При этом глава бизнес-объединения считает, что предоставление работающим на себя возможности реализовывать маркируемые товары не поможет их бизнесу, так как это обернется большими затратами на администрирование. В связи с этим "Опора России" предлагает позволить самозанятым торговать маркируемой продукцией, не чипируя ее.

"Учитывая намечающуюся тенденцию к расширению перечня товаров, подлежащих маркировке, все больше самозанятых не будут иметь возможности выйти из тени и начать работать официально, используя специальный налоговый режим", - предупредил Калинин.

Инициативу "Опоры России" поддерживают общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата (ТПП РФ). В Минпромторге позицию ведомства по предложению делового объединения не уточнили. В Минэкономразвития полностью поддерживают инициативу "Опоры России". В Минфине изданию рассказали, что не видели предложение организации, однако сообщили, что на 15 января 2020 года в качестве самозанятых в четырех регионах уже зарегистрировано 370 тыс. налогоплательщиков.

Налоговый режим для самозанятых "Налог на профессиональный доход" введен с 1 января 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.