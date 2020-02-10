В Новгородской области увеличат до 40,9% объем дорог в нормативном состоянии в 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Дороги регионального значения протяженностью более 300 км отремонтируют в Новгородской области в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", на восстановление магистралей предусмотрено 2,7 млрд рублей федеральных и областных средств. Это позволит повысить нормативное состояние дорог региона с 37,9% до 40,9%, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства области в понедельник.

"На данный момент по итогам проведенной работы 37,9% дорог региона соответствуют нормативам. На конец 2020 года после ремонта по БКАД (нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" - прим. ТАСС) запланированных в этом году участков магистралей доля нормативных дорог будет доведена до 40,9%", - сказал собеседник агентства.

В интервью ТАСС министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона Артем Мирон сообщил, что в течение года будет восстановлено более 300 км дорожного полотна области. "У нас 311 км региональных дорог и 27 км местных дорог в рамках Новгородской агломерации планируется отремонтировать. В текущем году на ремонт автомобильных дорог региона будет направлено 2,7 млрд рублей. Из них 405 млн рублей - федеральное финансирование, остальное - средства бюджета области", - сказал Мирон.

Он пояснил также, что за контролем качества выполнения ремонтов дорог следят на нескольких уровнях. Материалы проверяет лаборатория подрядчика и заказчика, за ходом работ следят и представители региональной общественной палаты, жители региона, обратную связь от которых получают, в том числе, с помощью мобильного приложения "Госуслуги. Дороги". В нем указана информация об отремонтированных участках дорог и тех отрезках магистралей, которые планируют восстановить, новгородцы могут оставить в приложении комментарий или замечание по выполненной работе и приложить фото. Как пояснил Мирон, опубликованную информацию анализирует и проверяет профильное новгородское министерство.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.