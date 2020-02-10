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Mediascope приобретет контрольный пакет в компании "Цифрасофт"

Сделка обусловлена стратегическими задачами компании, главные из которых - дальнейшее развитие кросс-медиа измерений и расширение клиентского сервиса

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Исследовательская компания Mediascope приобретет контрольный пакет в компании "Цифрасофт" - российском провайдере технологий и решений для исследований в digital-среде и кросс-медиа измерений. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в понедельник в ТАСС.

"Стороны договорились о сделке. После ее закрытия Mediascope станет основным совладельцем компании, - сказано в сообщении. - Сделка обусловлена стратегическими задачами Mediascope, главные из которых - дальнейшее развитие кросс-медиа измерений, создание инновационных продуктов для медиарекламного рынка и расширение клиентского сервиса".

С 2008 года "Цифрасофт" разрабатывает решения для медиаизмерений. Компания обладает технологиями трекинга поведения пользователей в интернете, в том числе на мобильных устройствах, и анализа потребления контента и рекламы в digital и non-digital среде. Также "Цифрасофт" развивает технологии audio watermarking и audio fingerprinting. Технология audio watermarking, в частности, позволяет измерять аудиторию профессионального контента и рекламы во всех средах с помощью аудио-меток, встраиваемых в контент. Аудио-метки распознаются с помощью специального программного обеспечения и приложений, установленных на устройствах респондентов - смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах и ноутбуках, умных часах.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что единая система измерения аудитории потребления контента в интернете может быть создана уже в 2020 году. Отвечая на вопрос ТАСС о сроках появления компании-измерителя. Субботин не исключил, что соответствующий закон может быть принят в первом полугодии 2020 года, а процедура выбора измерителя может пройти уже осенью.

Mediascope - технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ. Деятельность компании основана на международных стандартах проведения исследований. Компания входит в отраслевые объединения и ассоциации EMRO, ESOMAR, ОИРОМ. Клиентами Mediascope является большинство участников медиа и рекламного рынка: рекламные агентства и группы, издательские дома, телеканалы, радиостанции, интернет-площадки и компании-рекламодатели. Информационные базы Mediascope служат им основой для принятия стратегических решений.

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