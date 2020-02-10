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Минпромторг ожидает роста в обрабатывающих отраслях и готов стимулировать спрос

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности в 2020 году. При этом правительство может пойти на дополнительные меры поддержки производителей в случае необходимости, сказал журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Если потребуются какие-то корректировки и внесение каких-то дополнительных мер, стимулирующих экономику, мы будем совместно в правительстве принимать такие решения", - сказал он.

По словам министра, Минпромторг нацелен на достижение роста в перерабатывающих отраслях. "Мы хотим в этом году постараться дать рост в обработке... Мы хотим увеличить объем производства - естественно, он повлияет на увеличение статистического индикатора в обработке. Мы хотим сейчас, учитывая начало года, предусмотреть те меры, которые без кардинальных изменений в бюджете, в правилах, дадут дополнительный стимул спроса", - отметил Мантуров.

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