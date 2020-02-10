Трутнев раскритиковал реализуемые на Северном Кавказе меры поддержки бизнеса

ТАСС, 10 февраля. Меры поддержки бизнеса, предусмотренные госпрограммой развития Северного Кавказа, не позволяют привлечь частные инвестиции и являются фрагментарными. Об этом на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Очевидно, что работы предстоит много. Применяемые меры поддержки фрагментарны, на ситуацию в целом они не влияют, они не создают условий для привлечения частных инвестиций, а, скорее, государственными пытаются их подменить - невозможная модель", - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что, по его мнению, округ не готов в настоящее время к разработке новой стратегии развития. "Боюсь, что для того, чтобы разрабатывать стратегию, сначала надо разработать систему мер поддержки", - добавил вице-премьер.