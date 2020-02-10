Промсвязьбанк требует признать Дмитрия Минца банкротом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом Дмитрия Минца, сына основателя инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца, следует из материалов картотеки судебных дел.
Соответствующее заявление поступило в суд 7 февраля. Детали, в частности, сумма задолженности Дмитрия Минца, пока не раскрываются.
В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Минца по обвинению в растрате. Следствие вменяет бизнесмену Борису Минцу и двум его сыновьям Дмитрию и Александру растрату активов банка "Открытие" на 35 млрд рублей. Прокурор просил о заочном аресте Дмитрия Минца в связи с тем, что он скрывается от правоохранительных органов России. В свою очередь адвокат Федор Куприянов тогда заявил, что Дмитрий Минц не скрывается от следствия, находится в Лондоне, а выдвинутое против него обвинение касается предпринимательской деятельности.