Промсвязьбанк требует признать Дмитрия Минца банкротом

Соответствующее заявление поступило в суд 7 февраля. Детали, в частности, сумма задолженности Дмитрия Минца, пока не раскрываются.

В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Минца по обвинению в растрате. Следствие вменяет бизнесмену Борису Минцу и двум его сыновьям Дмитрию и Александру растрату активов банка "Открытие" на 35 млрд рублей. Прокурор просил о заочном аресте Дмитрия Минца в связи с тем, что он скрывается от правоохранительных органов России. В свою очередь адвокат Федор Куприянов тогда заявил, что Дмитрий Минц не скрывается от следствия, находится в Лондоне, а выдвинутое против него обвинение касается предпринимательской деятельности.