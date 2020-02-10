Трутнев: госпрограмма развития СКФО должны быть пересмотрена

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года должна быть пересмотрена, сообщил в понедельник вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, выступая на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" в Счетной палате РФ.

"Уверен в том, что программу надо пересматривать. Последние 10 лет практически не осуществляется совершенствование законодательной базы развития - никаких новых законов не возникает", - сказал он.

При этом Трутнев отметил, что за последние несколько лет с учетом специфики Дальнего Востока были пересмотрены 49 законов.

По словам вице-премьера, изменения необходимы и в структуре компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". "Была критика в адрес институтов развития. Не хочу ничего предвосхищать, но ощущения совпадающие, мне кажется, что там довольно многое надо менять, чтобы все было прозрачно, а самое главное - эффективно", - сказал он.

Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года была утверждена в 2012 году, среди ее основных целей - стимулирование инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику региона, создание современной туристической инфраструктуры, снижение безработицы, модернизация школ, детсадов, больниц и других социальных объектов. В течение ближайших трех лет на реализацию госпрограммы планируется направить более 40 млрд рублей.

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