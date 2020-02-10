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В Минске ждут удвоения потерь белорусских НПЗ из-за налогового маневра в России

Начальник планово-экономического управления концерна "Белнефтехим" Анна Гурина отметила, что разница в розничных ценах на топливо в Белоруссии и России составляет около 10-13%

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь белорусских НПЗ в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в интервью журналу "Вестник Белнефтехима", опубликованном в понедельник на его сайте.

"В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)", - сказала Гурина.

По ее словам, российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Белоруссии и России сегодня составляет около 10-13%.

Гурина отметила, что концерном и НПЗ в течение 2019 года выработана стратегия работы в условиях налогового маневра, основными составляющими которой являются завершение начатых инвестиционных проектов в целях увеличения выхода светлых нефтепродуктов, работа по повышению операционной эффективности, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности продаж.

"Все эти направления оцифрованы в бизнес-планах НПЗ на 2020 год. Так, в текущем году экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат предприятиями нефтепереработки оценивается в $36 млн", - отметила она. Гурина подчеркнула, что внутренние меры являются приоритетными для производителей, но "полностью не компенсируют негативный эффект от изменения внешних условий". "По прогнозу на 2020 год стоимость нефти в себестоимости производства нефтепродуктов будет занимать долю не менее 87%. Поэтому в целях создания условий для завершения модернизации и сохранения финансовой устойчивости НПЗ мероприятиями на 2020 год предусматривается также корректировка цен на нефтепродукты с учетом изменения стоимости нефтяного сырья и других ценообразующих факторов", - отметила она.

В настоящее время Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

По итогам переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в декабре 2019 года в Сочи посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что вопрос с компенсацией может быть полностью решен после унификации налоговых законодательств двух стран. 6 февраля премьер-министр Сергей Румас сообщил, что Белоруссия потеряла в 2019 году из-за налогового маневра в России около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.

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БелоруссияРоссия
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