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Сбербанк впервые выпустил структурные облигации в сфере коммерческой недвижимости

Пилотный выпуск сделан на 1 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сбербанк впервые организовал выпуск структурных облигаций с базовым активом на коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей, сообщил в понедельник управляющий директор департамента глобальных рынков Сбербанка Борис Шерайзин на пресс-конференции в Московской бирже.

"Данный выпуск [структурных облигаций с базовым активом на коммерческую недвижимость] будет обращаться на [Московской] бирже. Сбербанк будет являться маркетмейкером данного выпуска <...> Пилотный выпуск мы делаем на 1 млрд рублей. В перспективе только с коллегами по недвижимости планируем дойти до 10 млрд рублей", - сказал он.

Базовым активом структурных облигаций стали паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес 3". Фонд инвестирует в коммерческую недвижимость, например, в торгово-развлекательные и бизнес-центры Москвы и Санкт-Петербурга, и управляет ими. Шерайзин добавил, что номинал одной структурной облигации составляет 1 тыс. рублей, приобрести облигации могут только квалифицированные инвесторы из числа физических и юридических лиц. Срок обращения облигаций составляет 4,5 года, доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда, добавили в пресс-службе Сбербанка.

"Сегодня... в достаточной степени проработки у нас находится [выпуск структурных облигаций] под коммерческую недвижимость, торговые центры. Следующий этап - это складская недвижимость", - отметил на пресс-конференции генеральный директор компании "Сбербанк Управление Активами" Евгений Зайцев.

Структурная облигация без защиты капитала - это новый инструмент, обеспечивающий повышенную доходность в случае соответствия динамики базового актива запланированной. В качестве базового актива могут выступать практически любые рыночные активы и индикаторы.

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