Власти Сахалина планируют создать условия для точки разворота Северного морского пути

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Модернизация портовой инфраструктуры необходима для создания на Сахалине точки разворота Северного морского пути, заявил в понедельник на заседании областного инвестиционного совета губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Мы находимся на пересечении деловых и туристических маршрутов. <…> Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути. Надо сделать так, чтобы транспортируемый груз доставлялся на остров, перегружался и дальше шел в страны юго-восточной Азии. "Разворот" может находиться и в другом месте - на Камчатке, в Приморье, но мы пытаемся доказать, что такой точкой должна стать Сахалинская область", - приводит слова губернатора пресс-служба.

По данным областного правительства, сейчас ведется работа с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по включению региона в технико-экономическое обоснование (ТЭО) развития Северного морского пути в ближайшие годы. На областном инвестиционном совете Лимаренко отметил, что на Сахалине необходимо модернизировать портовую инфраструктуру: должны появиться один или несколько мощных глубоководных портов, в которых будут обрабатываться крупные суда, это, в свою очередь, создаст дополнительные условия для развития бизнеса, который связан с переработкой газа, нефти, угля, рыбы. На сегодняшний день региональные власти сформировали пакет из 15 масштабных инвестиционных проектов.

"На Сахалине планируют создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного, агропромышленного комплексов, развернуть медицинский и цифровой кластеры, модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство. До конца 2025 года остров должен стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов, - сообщили в региональном правительстве. - В Корсаковском порту планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В морской гавани должны появиться складские контейнеры класса "А" площадью 160 тыс. кв. м, холодильные мощности для хранения морепродуктов".

В декабре 2019 года в Росатоме, выполняющем функции единого инфраструктурного оператора Северного морского пути, сообщали, что правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. План предусматривает мероприятия, разделенные на три основных этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике.

Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны. В дальнейшем в план могут вноситься изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 г.