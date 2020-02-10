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Генеральным директором ЮКЖД назначен Алексей Мельников

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет директоров ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначил генеральным директором общества Алексея Мельникова, следует из сообщения, опубликованного на сайте магистрали.

Ранее Мельников занимал должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации.

По словам заместителя генерального директора РЖД Вячеслава Павловского, перед компанией и ее новым генеральным директором стоит задача по продолжению развития систем железных дорог Армении.

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